Velike težave pred EP, udarec tudi za prve nasprotnike Slovencev SiOL.net V četrtek se na Madžarskem in Slovaškem začenja evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bo močno krojil covid-19. Ta je mnogim povzročal težave že med pripravami, zapleti pa se vrstijo tudi tik pred EP. Prvi nasprotniki Slovencev Severni Makedonci so v ponedeljek potrdili pet okužb v svoji vrsti, kar 15 okužb so v zadnjih dneh našteli Srbi. Hrvatina prvenstvo stare celine potujejo brez dveh ključnih igralcev.

