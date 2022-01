Ameriški milijonar in obsojeni morilec umrl v zaporniški bolnišnici 24ur.com Ameriški nepremičninski dedič Robert Durst, o katerem je posneta tudi kriminalna dokumentarna serija Prekletnik: Življenje in zločini Roberta Dursta, je umrl v kalifornijski zaporniški bolnišnici. 78-letni milijonar je trpel za množico različnih bolezni, med prestajanjem zaporne kazni, zaradi umora prijateljice Susan Berman, pa se je okužil tudi z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz zapora, ...

