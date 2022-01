Franko Bajc: z negativcem bo poskušal opraviti s pestmi #video SiOL.net V ponedeljkovi epizodi kviza Milijonar so bili tekmovalci nadvse uspešni. Damjan Murko in vedeževalec Blaž sta za dober namen osvojila 2.500 evrov, na vroči stol pa sta sedla tudi Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp, ki bosta s kvizom nadaljevala nocoj ob 19.45. Med drugim bosta razkrila več o boksarskem izzivu, ki kmalu čaka Franka Bajca.

Sorodno



Oglasi