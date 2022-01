Včeraj popoldan je izbruhnil požar v kmečki sobi v stanovanjski hiši v Spuhlji. Požar so pogasili gasilci, poškodovan ni bil nihče. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov. Policisti so z ogledom ugotovili, da je požar nastal okrog 14.10 na električni napeljavi, v podometni dozi, ki se je nato razvil na pohištvo in plastične igrače, nato pa po celotni kmečki sobi. Ker je tuja krivda izključena bodo policisti pristojnemu tožilstvu podali poročilo, so sporočili iz PU Maribor. foto: slika je simbolična