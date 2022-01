Založani in Kranjčani v polfinalu, sprememba sistema v dveh parih SiOL.net Novi koronavirus je močno zapletel začetek končnice državnega prvenstva, ki so ga štiri ekipe že začele (HK Slavija Junior - HK Celje, HK Triglav Kranj - HKMK Bled), štiri pa ga bodo šele v ponedeljek (HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor, HK SŽ Olimpija - HD Hidria Jesenice). Prevideno je bilo, da v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, a sta po tem sistemu igrala le para, ki sta že začela četrtfinale, v preostalih dveh pa bo napredoval zmagovalec dvoboja, ki bo na sporedu 17. januarja. Prvi so si polfinale priigrali Založani, dan za njimi še Kranjčani.

Oglasi