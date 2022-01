Delilah Belle Hamlin in zvezdnik Otoka ljubezni Eyal Booker sta se razšla 24ur.com Delilah Belle Hamlin in Eyal Booker sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Zvezdnik resničnostnega šova Otok ljubezni in najstarejša hči Lise Rine in Harryja Hamlina sta se po dveh letih zveze odločila, da je čas, da se razideta. Par sta bila od maja 2019, Delilah pa se je v zadnjem času spopadala s težavami z duševnim zdravjem.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Janez Janša

Tamara Zidanšek

Milan Kučan

Anže Kopitar