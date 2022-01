V sistemu eŠola se je zgodila kraja podatkov učiteljev SiOL.net Pri zlorabi sistema eAsistent, o čemer so danes poročali nekateri mediji, ni šlo za vdor v sistem, temveč krajo dostopnih podatkov nekaterih učiteljev, so za STA sporočili iz eŠole. V podjetju so potrdili, da so lažno spletno stran, ki je bila kopija eAsistenta, postavili neznanci. Dodali so, da se nadaljuje kriminalistična preiskava.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Delo

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Janez Janša

Tadej Pogačar

Tamara Zidanšek

Primož Roglič