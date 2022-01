Dinamo Zagreb strl odpor Olimpije, zmajem sta jo zagodla znanca 1. SNL SiOL.net Po Aluminiju in Kopru, ki sta se predstavila v soboto, je prvo tekmo v letu 2022 odigrala še Olimpija. Zmaji so v Rovinju izgubili proti hrvaškemu prvaku Dinamu (0:2), oba zadetka pa sta dosegla nogometaša, ki sta v preteklosti nastopala v 1. SNL. Trener Olimpije Dino Skender je med vratnici prvič postavil rojaka Ivana Banića, ki se je jeseni na Hrvaškem dokazoval za Gorico, zdaj pa je do konca sezone posojen ljubljanskemu klubu. 27-letni Dalmatinec zelo spoštuje Jana Oblaka.

