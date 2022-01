Portal 24ur.com poroča, da je na eni izmed osnovnih šol v Kopru je devetletni deček osemletni deklici v šoli z olfa nožem grozil, da ji bo odrezal glavo. Kot poroča 24ur.com je dejal, da je to videl v nadaljevankah. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan je poudaril, da je glavna odgovornost na starših, da spremljajo in imajo nadzor nad tem, kaj njihovi otroci gledajo in spremljajo na različnih medijih, zapišejo na portalu 24ur.com. Do dogodka je prišlo na hodniku, učitelji pa so mu nemudoma odvzeli nož in obvestili starše.