V Podskrajniku je danes prišlo do hude prometne nesreče v kateri je umrl 53-leti pešec. Voznik osebnega vozila je trčil v pešca, ki ga je pri tem odbilo na drugo stran vozišča, kjer je vanj trčil še en voznik. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri obeh voznikih negativen, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.