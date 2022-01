Pred objavo decembrske inflacije delniški trgi spet zadihali RTV Slovenija Finančni trgi so bili v torek zeleno obarvani. Predvsem tehnološke delnice so se po slabem začetku leta pobrale, cene nafte so spet blizu triletnemu vrhu, tudi bitcoin je po padcu pod 40 tisoč dolarjev krenil navzgor.

Sorodno











Oglasi