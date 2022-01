FHŠ z Unescom o dediščini Primorske novice Včeraj so v prostorih Univerze na Primorskem predstavili novo izobraževalno platformo. V Katedri za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini so združili moči Fakulteta za humanistične študije, Unesco in Park Škocjanske jame.

