Od baročnih mojstrovin do Rekviema Primorske novice Po lanski odpovedi zaradi epidemije bo letos, četudi v še zmeraj neprijaznih okoliščinah, vendarle zazvenel 5. Zimski festival, mlajši brat ljubljanskega poletnega festivala. Med 28. januarjem in 5. februarjem se bo v Slovenski filharmoniji, Viteški dvorani Križank in Cankarjevem domu zvrstilo osem ...

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Samir Handanovič

Janja Sluga