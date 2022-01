Ustanovni kongres nove stranke liberalnih demokratov pod vodstvom Igorja Zorčiča (LIDE) Politikis Z današnjim ustanovnim kongresom bo tudi uradno zaživela nova stranka LIDE (Liberalni demokrati). Na kongresu, ki bo potekal popoldan in bo sicer zaprt za javnost, bodo sprejeli statut in program stranke, izvolili bodo tudi vodstvene organe. Vodenje stranke bo predvidoma prevzel Igor Zorčič, ki je trenutno edini kandidat za predsednika. Program nove stranke LIDE bo, […] The post Ustanovni kongres ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Igor Zorčič Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Ana Bucik

Igor Zorčič

Tomaž Gantar