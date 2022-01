Madžarski tovornjakar po avtocesti s skoraj dvema promiloma alkohola v krvi Celje.info Včeraj, nekaj čez 17. uro je občan obvestil policoste o vozniku tovornega vozila s priklopnikom, ki je na območju Vranskega vijugal po avtocesti in nasploh zelo nesigurno vozil ter ogrožal ostale udeležence cestnega prometa. Policisti Postaje prometne policije so ob 17.15 uri, pred izvozom Trojane, voznika ustavili in opravili preizkus alkoholiziranost. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Celje

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Ana Bucik

Igor Zorčič

Tomaž Gantar