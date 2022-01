Hisense je na sejmu CES 2022 v Las Vegasu med drugim predstavil tudi naslednjo generacijo televizorj SiOL.net Skupina Hisense, katere del je tudi Gorenje, je na najpomembnejšem tehnološkem sejmu na svetu CES 2022 v Las Vegasu v ZDA izpostavila svojo serijo ULED 8K Mini-LED in ločljivost 8K laserske tehnologije. Za televizor Hisense 85U9H 8K so prejeli tudi nagrado za inovacije CES® 2022, ki je zanesljiv dokaz Hisensovega nenehnega prizadevanja in napredka na področju tehnoloških inovacij.

