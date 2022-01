Wendy Sherman: Bo "srebrna lisica" ugnala Putina? RTV Slovenija V Bruslju se nadaljujejo diplomatsko kritični pogovori med ZDA in Rusijo, pri čemer so vse oči uprte v ameriškega pogajalskega aduta, "srebrno lisico" Wendy Sherman, ki velja za eno najvplivnejših in najmočnejših diplomatinj na svetu.

Oglasi