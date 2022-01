V torek 11.01. se je malo pred 18 uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla na kraju nesreče. V pešca trčila kar dva osebna avtomobila. Včeraj nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v Podskrajniku, v kateri je umrl 53 leti pešec. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, kjer je 51 letni voznik osebnega vozila, ki je vo ...