Agenciji Herman & partnerji in Arnoldvuga sta za Olimpijski komite Slovenija združili moči in pripravili kampanjo, ki slavi pretekle in sedanje uspehe slovenskih športnikov na Olimpijskih igrah v Tokiu. Odlično zasnovano kampanjo so prepoznali tudi na Sporto Awards, kjer že že 16. let najuspešnejšim sponzorskim in marketinškim projektom na področju športa na celotni jadranski regiji […] The post ( ...