Srbska premierka: Z Novakom se ne morem strinjati, pravila so bila kršena 24ur.com Srbska premierka Ana Brnabić je v pogovoru za BBC spregovorila od stanju Novaka Đokovića v Avstraliji. Dejala je, da si želi, da on tam ostane in zaigra na OP Avstralije. Kljub temu pa je potrdila, da se z njegovim mnenjem o cepljenju ne strinja. Če je vedel, da je pozitiven in se je kljub temu pojavljal v javnosti, pa je jasno dodala, da bi to "pomenilo, da so pravila bila kršena."

korona virus

Novak Đoković

