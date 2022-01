TI Slovenia: Pomanjkljiv predlog zakona o zaščiti žvižgačev RTV Slovenija Na ministrstvu za pravosodje so pripravili osnutek zakona o zaščiti prijaviteljev, ki bi celovito urejal zaščito žvižgačev. V Transparency International Slovenia ocenjujejo, da so področja uporabe zakona preveč omejena in ne ščitijo vseh žvižgačev.

