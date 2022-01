Roglič in kolegi zaradi okužbe prekinili priprave Dnevnik Kolesarska ekipa Jumbo Visma, za katero vozi tudi slovenski as Primož Roglič, je predčasno končala priprave v Alicanteju v južni Španiji, so sporočili iz ekipe. Razlog je okužba med kolesarji, imena okuženega niso sporočili. Nekateri bodo morali v...

Sorodno









Oglasi