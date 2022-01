Med Natom in Rusijo še naprej bistvene razlike v stališčih RTV Slovenija Med zvezo Nato in Rusijo so bistvene razlike, ki jih ni lahko premostiti, a srečanje je pozitivno znamenje in obstaja splošna pripravljenost na nadaljnji dialog, je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg po sestanku Nata in Rusije.

