Na današnji tiskovni konferenci, so po poročanju portala 24sata.hr, predstavili rekonstrukcijo gibanja Mateja Periša, 27-letnika, ki je izginil v noči na 31. december. Povedali so, da so pregledali več sto ur posnetkov vseh nadzornih kamer, kjer se je domnevno gibal Matej Periš in naredili rekonstrukcijo od 1.43, ko je zapustil klub do 1.52, ko se je za njim izgubila vsaka sled. Kot poroča 24sata. ...