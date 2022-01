Več kot 10 tisoč ruskih vojakov južnega vojaškega okrožja, ki so organizirani v bataljonske taktične skupine, začenja vaje na 20 poligonih na jugu Rusije, v Abhaziji, Armeniji in Severni Osetiji. Manevrov se bodo udeležile tudi enote obalne zaščite črnomorske in kaspijske flote. Cilj vaj je učenje novih taktičnih tehnik v izvidniških in udarnih skupinah vključno s topništvom, letalstvom in ostros ...