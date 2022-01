LIDE na tajnem kongresu izvolila Igorja Zorčiča za enega od predsednikov predsedstva, možni so najve Politikis Predsednik DZ Igor Zorčič je bil na današnjem tajnem ustanovnem kongresu nove stranke Liberalni demokrati (LIDE), ki je potekal izključno pred spleta, izvoljen za člana njenega predsedstva, oziroma za enega od predsednikov. Kot je namreč dejal v izjavi za medije po kongresu, je statut nove stranke ustrojen tako, da omogoča povezovanje z drugimi akterji in […] The post LIDE na tajnem kongresu izvol ...

