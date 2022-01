Handanović v boju za novo lovoriko SiOL.net V Italiji je danes pokalnega tekmovanja v ospredju tudi superpokal. V boju za lovoriko se bosta na San Siru v Milanu udarila Inter Samirja Handanovića in Juventus, ki brani lovoriko. Torinčani so lani v superpokalnem obračunu ugnali Napoli in prišli do devete superpokalne lovorike.

