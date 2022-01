Kamničani do zanesljive zmage pri Triglavu SiOL.net 13. krog državnega odbojkarskega prvenstva za moške so danes odprli Kranjčani in Kamničani, zanesljive zmage s 3:0 v nizih pa so se veselili gostje. Preostale tekme so predvidene v soboto.

