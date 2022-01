Do zadnje strani: Beležke izginulega (raz)reda Dnevnik Na prvi pogled – in po izbiri krajev v podnaslovu – se zdi, da se Bassettova »stara Evropa« prekriva s historičnim, političnim in kulturnim konceptom, ki ga označuje izmuzljivi pojem Mitteleuropa. Obenem letnice zajemajo zadnje desetletje pred...

