Avtomobilski oskarji – zakaj prvič Toyota in ne desetič Volkswagen? SiOL.net Volkswagen pri izboru Slovenski avto leta ostaja pri devetih, Škoda in Renault pri treh. V času velikih avtomobilskih sprememb je poleg vprašanja praktičnosti in cenovne primernosti po meri slovenskega kupca pomembno tudi merilo, katero obliko alternativnih pogonov so dobili posamezni novi avtomobili in kako prepričljivi so pri izvedbi te izbire. Prav zato je tudi po našem mnenju med letošnjimi fi...

Sorodno













Oglasi