Deset let od brodoloma Coste Concordie. Kapitana naj bi iz zapora izpustili letos. RTV Slovenija Mineva deset let od hude nesreče ladje za križarjenja Costa Concordia, ki je nasedla ob italijanskem otoku Giglio. Umrlo je 32 ljudi, ostanki 11. 000-tonske ladje pa so ostali na čereh pred otokom še dve leti.

