Real Madrid z zmago na el casicu do finala superpokala Dnevnik Nogometaši Real Madrida so prvi finalisti španskega superpokala. V polfinalu v Rijadu v Savdski Arabiji so po podaljšku premagali Barcelono s 3:2. V nedeljskem finalu jih čaka zmagovalec četrtkovega polfinala med Atletico Madridom in

Sorodno





Oglasi