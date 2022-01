Umrl nekdanji prvi mož Nove KBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc Politikis V 58. letu starosti je umrl nekdanji direktor Nove KBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc, danes poročajo nekateri spletni portali, ki se sklicujejo na tvit lastnika Požareporta Bojana Požarja. Zadnja leta je bil samostojni podjetnik in predavatelj, po navedbah spletnega portala Siol pa naj bi že dalj časa imel zdravstvene težave. Rojen leta 1964 je […] The post Umrl nekdanji prvi mož Nove KBM in Pošte ...

