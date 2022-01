Vreme: Pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Ponekod na Koroškem bo del dopoldneva še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih...

