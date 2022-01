Znana glasbena skupina išče novega člana. Poglejte, kakšni so pogoji, da se jim lahko pridružite TOčnoTO.si Zagotovo ste že slišali za glasbeno skupino Kvartopirci. Sodelovali so že s kar nekaj zelo znanimi in uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki, med njimi so Nika Zorjan, Čuki, Alya in še bi lahko naštevali. Tokrat imate priložnost, da postanete nov član njihove skupine. Iščejo namreč pevca – baritonista. Njihovi pogoji so sledeči: – vokalist v legi baritona, […] Znana glasbena skupina išče novega član...

Sorodno





























Oglasi