Umik ruske vojske iz Kazahstana Politikis Več kot 2.000 vojakov pod vodstvom Rusije se je danes začelo umikati iz Kazahstana, kamor so bili napoteni, ko so se sprva mirni protesti zaradi zvišanja cen energentov spremenili v nasilje, ki je zahtevalo na desetine življenj. Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev je dejal, da postopen umik tujih vojakov ne bo trajal več kot 10 dni, […] The post Umik ruske vojske iz Kazahstana first appea ...

Sorodno Oglasi