Zidanškova in Juvanova dobili nasprotnici za OP Avstralije #video SiOL.net V Melbournu so opravili žreb prvega kroga odprtega prvenstva Avstralije, kljub negotovosti o vizumu prvega igralca sveta Novaka Đokovića. V konkurenci posameznic bosta na turnirju za grand slam nastopili dve Slovenki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Juvanova bo zaigrala proti Maryni Zanevski iz Belgije, Zidanškova pa proti Nizozemki Arantxi Rus.

