Gospodarsko ministrstvo še čaka na pojasnila nadzornikov GEN-I glede prejemkov vodstva Energetika.NET Postopki preverjanja skladnosti prejemkov poslovodnih oseb v GEN-I so še v teku, so za Energetiko.NET pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Ob tem so dodali, da so na »prošnjo podjetja« rok za posredovanje podatkov vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili t.i. Lahovnikovega zakona v preteklih letih podaljšali do 17. januarja 2022.

