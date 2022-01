Podjetnik in arhitekt Bojan Gjura si želi graditi na zemljiščih, ki jih je pred leti kot nepozidana poceni odkupoval in bi jih moral po koncu gradnje vrniti Mestni občini Ljubljana. Svetniki četrtne skupnosti Šiška so se soglasno odločili, da se pozidava izloči iz prostorskega načrta. Po besedah četrtne svetnice in poslanke SDS Mojce Škrinjar gre za zemljišče, ki je bilo “pravzaprav kupljeno na na ...