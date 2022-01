Dva psa pri Potoku napadla živali in še njihovega lastnika Primorske novice Včeraj popoldne sta pri vasi Potok dva psa zašla na posest z živalmi. Poklala sta kokoši in napadla nekaj ovc. Lastnik živali ju je hotel napoditi, vendar sta napadla in laže poškodovala še njega. 53-letnemu lastniku psov sledi plačilni nalog, policisti pa bodo podali tudi poročilo na veterinarsko inšpekcijo.

