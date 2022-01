Kremelj je danes opozoril, da bi kakršne koli sankcije ZDA proti samemu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu “presegle mejo” in bi lahko pripeljale do prekinitve odnosov med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Uvedba sankcij proti vodji države presega mejo in je primerljiva s pretrganjem vezi,” je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kremelj na osnutek […] The post ...