Ničta izoterma se bo dvigala in spuščala Primorski dnevnik Anticiklon, ki se krepi nad večjim delom Evrope, nam bo v bližnji prihodosti zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Največje spremembe se bodo v prihodnjih dneh dogajale le v gorah, kjer se bo ozračje z jutrišnjim dnem občutno otoplilo, v ponedeljek pa ohladilo. Razlike v temperaturi bodo v nižinah in ob morju manjše, vseeno pa bo čez dan postopno nekoliko topleje kot v minulem obdobju. Ni ...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hauc

Boštjan Kline

Miha Hrobat

Franc Kangler