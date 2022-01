V Črni gori odkrili skoraj pol tone kokaina med bananami, ki so bile v zabojih podjetja Derby Politikis Črnogorska policija je v luki Bar odkrila okoli 400 kilogramov belega prahu, za katerega sumijo, da gre za kokain. Odkrili so ga v zabojih z bananami, na katerih je logotip podjetja Derby, ki je v lasti slovenskega poslovneža Izeta Rastoderja. Pošiljka kokaina naj bi bila namenjena podjetju Voli. Črnogorski cariniki so jo odkrili pred dvema […] The post V Črni gori odkrili skoraj pol tone kokaina ...

