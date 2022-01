Vranješ opozoril na težavo, makedonski zvezdnik popihal na dušo Slovencev SiOL.net Slovenski rokometaši so z zmago nad Severno Makedonijo (27:25) prebili led na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so kljub ne preveč blesteči predstavi na krilih izjemnega vratarja Jožeta Baznika prišli do prvih dveh točk na prvenstvu. "Na koncu smo dobili dve točki, kar je najbolj pomembno. Malo nas je presenetilo, ker smo mislili in se pripravljali na to, da bo igral tudi Kiril Lazarov," je po tekmi dejal slovenski reprezentant Blaž Janc.

