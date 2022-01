Tuji vojaki, ki so v Kazahstan prišli zaradi nemirov, se iz države umikajo RTV Slovenija Več kot 2000 vojakov pod vodstvom Rusije se je začelo umikati iz Kazahstana, kamor so bili napoteni, ko so se sprva mirni protesti zaradi zvišanja cen energentov spremenili v nasilje, v katerem je umrlo več deset ljudi.

