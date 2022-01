Bili so še hujši od Zemljariča Časnik Udbovci z vzporedno ekonomijo, o čemer je malo pred svojo smrtjo spregovoril nekdanji direktor Ljubljanske banke Niko Kavčič. Vzporedni mehanizem se je začel graditi leta 1948, je dejal Rado Pezdir, zadnja podjetja, ki jih je identificiral, pa so se zapirala na britanskih Deviških otokih leta 2017 … Nekdanja NDR je podoben sistem preiskala in denar potegnila nazaj … V sredo, 12. januarja 2021, je ...

Sorodno



Oglasi