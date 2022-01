Presežek prihodkov Eko sklada za leto 2020 ostaja nerazporejen; iz prispevka za URE zbranih 40,2 mio Energetika.NET Vlada je sprejela letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020 in odločila, da presežek prihodkov sklada nad odhodki iz leta 2020 v višini 492.814,95 evra ostane nerazporejen, so sporočili po četrtkovi seji. V letu 2020 je bilo za izvajanje ukrepov Eko sklada zagotovljenih 48,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Skladno z zakonom o učinkoviti rabi energije je bilo pri tem iz naslova zbiranja prispevka za energetsko učinkovitost zbranih 40,2 milijona evrov sredstev, je v sporočilu za javnost navedlo ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

