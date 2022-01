Primož Krečič: “Glasba je pot do lepote” Primorske novice “Kupite vozovnico in se odpeljite v Koper. Samo dve uri proč je,” je po inavguracijskem koncertu v koprski stolni cerkvi, ko so se orgle prvič predstavile javnosti, zapisal francoski časopis Le Monde. “Mar ni neverjetno, da eden največjih francoskih časopisov vabi v Koper? Orgle so resnično povezale ljudi od blizu in daleč,” se dogodkom, ki kar ne ponehajo, še zmeraj čudi koprski stolni župnik Primož Krečič, ki je postal osebnost Primorske leta 2021.

