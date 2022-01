Vitamin C: kaj je res in kaj ne? Zadovoljna.si Vitamin C velja za najpomembnejši antioksidant, ki bo vašo kožo varoval pred škodljivimi prostimi radikali. Gre za izjemno pomemben vitamin, ki je ključen tudi za tvorbo kolagena, torej preprečuje staranje kože in hkrati poskrbi za njeno elastičnost.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tamara Zidanšek

Anže Kopitar

Luka Dončić