FOTO: Prometna nesreča na avtocesti, dlje časa je bil zaprt vozni pas Lokalec.si Prometno informacijski center je poročal, da je na štajerski avtocesti oviran promet med Framom in Slivnico proti Mariboru. Kot kaže sta v nesreči udeležena dva osebna avtomobila. Nastajal je zastoj, zamude je bilo okoli 30 minut, so poročali na prometno-informacijskem centru. Trenutno pa je na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru zaradi razlite tekočine vozišče spolzko.

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marko Bandelli

Tamara Zidanšek

Luka Dončić

Robert Golob